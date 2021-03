Castiglione: 31 tamponi positivi, i casi totali schizzano a 51 e da lunedì scatta la “zona rossa”

«Ho ricevuto comunicazione dal direttore del dipartimento di prevenzione della ASL 2, della POSITIVITÀ al virus Covid-19 di trentuno nostri concittadini appartenenti a più nuclei familiari. Ai cittadini positivi e famiglia, vanno i miei migliori auguri per una pronta guarigione».

Così il sindaco Felice Magnacca di Castiglione Messer Marino dopo la prima giornata di screening con tamponi molecolari posta in essere dalla Asl.

I casi positivi, complessivamente, balzano a quota cinquantuno. E oggi si prosegue la campagna di screening in modalità drive in, senza scendere dalla propria autovettura. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al Comune o al proprio medico curante.

Numeri importanti, venuti fuori in un arco temporale ristretto, che hanno condotto Castiglione ad essere dichiarato zona rossa.

«Ho ricevuto comunicazione ufficiale dal Presidente Marsilio della collocazione del comune di Castiglione Messer Marino in zona rossa a partire da lunedì. – spiega il sindaco Magnacca – L’inevitabile provvedimento è scaturito dal rilevante numero dei contagi, e soprattutto dalla rapidità della diffusione registrata negli ultimi giorni. Adesso non è il momento e nemmeno il luogo di ricercare e accusare nessuno. Certo è che ognuno di noi deve adottare con responsabilità comportamenti consoni per la tutela della salute propria e di tutta la collettività. Solo con l’impegno di ciascun cittadino riusciremo a superare questo momento difficile.

E’ il momento di essere solidali tra di noi, senza polemiche e sterili accuse. Voglio ribadire, anche se noioso, di fare sacrifici, che se anche ci vietano di stare vicino ai nostri affetti, ci consentiranno di uscire in fretta dalle restrizioni della zona rossa. Ho fiducia in ciascuno di voi. Per questo vi invito a effettuare il tampone molecolare nella giornata di oggi che sarà utile a circoscrivere il virus attivando gli immediati rimedi necessari ad arrestare il contagio. Sono sicuro che la tempesta passerà e torneremo tutti alla vita di sempre. Un abbraccio virtuale a tutti voi concittadini».