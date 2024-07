Castiglione: il dottore Mastrangelo in pensione, la Asl inviata a scegliere un nuovo medico

Dall’1 luglio 2024 il dottor Massimo Mastrangelo, medico di assistenza primaria con studio medico principale nel Comune di Castiglione Messer Marino, ha cessato l’attività convenzionata con la Asl Lanciano Vasto Chieti. La Asl invita gli assistiti a scegliere un medico, che non abbia raggiunto il limite massimo di assistiti, tra quelli che operano nello stesso ambito territoriale – Distretto Alto Vastese.



Per la scelta si può utilizzare il servizio telematico “Il mio medico di fiducia” sul portale Abruzzo Sanità on line. In alternativa è possibile rivolgersi agli uffici scelta e revoca del Distretto sanitario Alto Vastese È necessario compilare l’istanza (moduli allegati scelta medico residenti o non residenti) e allegare copia di un documento di riconoscimento e della tessera sanitaria (codice fiscale) inviando tutto all’E-mail sceltaerevoca.gissi@asl2abruzzo.it.



Per chi è impossibilitato in alternativa si potrà telefonare al numero 0873.947311 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 per ottenere un appuntamento per presentarsi allo sportello di scelta e revoca del medico.