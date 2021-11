Causa incidente, tasso alcolemico sei volte superiore al limite: un denunciato nel Chietino

In stato di grave ebbrezza provoca un incidente stradale, denunciato un 50enne. I carabinieri della stazione di Fossacesia hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alla procura della Repubblica di Lanciano un cinquantenne residente in provincia di Chieti. L’uomo fa ha provocato un incidente stradale nel centro urbano di Mozzagrogna dove la sua Lancia Delta si è scontrata frontalmente con una Fiat 500 X condotta da un giovane residente anch’egli in provincia. Il sinistro non ha causato lesioni ai conducenti, unici a bordo delle due auto, ma ai Carabinieri intervenuti per i rilievi è subito apparso chiaro che il 50enne alla guida della Lancia Delta era in evidente stato di alterazione e quindi una volta giunto al pronto soccorso dell’ospedale di Lanciano, i sanitari che lo hanno visitato, hanno anche eseguito le analisi per accertare l’alcolemia. Gli esami hanno documentato che il 50enne aveva un tasso alcolemico superiore di oltre 6 volte al limite massimo di 0,50 g/l previsto dal Codice della Strada. L’auto gli è stata quindi sequestrata così come la patente di guida ritirata.

