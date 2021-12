Cedono gli ultimi no-vax a Castiglione, terze e prime dosi al distretto sanitario

Nella giornata di ieri, presso il distretto sanitario di base di Castiglione Messer Marino, si è svolta una giornata vaccinale rivolta alla popolazione residente.

«Esprimo il più sincero ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati egregiamente per la riuscita efficiente della giornata vaccinale, in primis l’assessore regionale Nicoletta Verì e il direttore generale Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael che hanno programmato le date presso il nostro distretto, il direttore Fioravante Di Giovanni per lo splendido lavoro di coordinamento, gli operatori sanitari, medici e infermieri, tra cui la nostra concittadina Patrizia Iacovone, che hanno eseguito le pratiche burocratiche e inoculato i vaccini, e il gruppo Alpini di Colletrimarino che ha gestito in sicurezza l’accoglienza degli utenti. – commenta il sindaco Felice Magnacca – Grazie di vero cuore anche a tutti voi che, con grande senso di responsabilità verso la comunità, avete effettuato il vaccino, soprattutto coloro che erano restii e hanno fatto la prima dose».