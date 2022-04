“Cena al buio”, l’evento per sensibilizzare alla disabilità dei non vedenti

Una cena al buio, servita da camerieri non vedenti, che faranno il loro lavoro di sala con l’aiuto dei volontari della sezione provinciale de L’Aquila dell’unione nazionale italiana pro ciechi onlus. E’ l’insolita e interessante proposta che arriva dal PHI Hotel Alcione di Francavilla al Mare, una serata che combinerà l’aspetto sociale a quello culinario, in programma per venerdì 6 maggio prossimo, dalle ore venti.

«Si tratta di un evento in collaborazione con l’U.Ni.Vo.C. sezione de L’Aquila. – spiegano gli organizzatori – Gli invitati dovranno mettersi per qualche ora nei panni di persone non vendenti, con l’unico scopo di sensibilizzare le persone a questa disabilità. Utilizzare gli altri sensi e cercare di stare al buio, al tavolo con persone con si conoscono e provare a capire quanto possa essere difficile ambientarsi e coordinarsi senza la vista. Un dono dato troppo spesso per scontato».

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 085817698.

Una parte del ricavato della cena sarà devoluto alla Onlus U.N.I.Vo.C.