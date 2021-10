Centrale dello spaccio in casa, coppia nei guai: lui in manette, lei denunciata

Avevano destato non pochi sospetti quegli sconosciuti visti girovagare alla periferia di Santa Croce di Magliano che, con atteggiamento equivoco, si aggiravano nelle vicinanze di un’abitazione fuori dal centro abitato. Auto, persone, vocii strani e inusuali e così le segnalazioni sono giunte ai Carabinieri della Compagnia di Larino che hanno immediatamente raccolto la richiesta di intervento da parte di alcuni residenti. Troppi viavai, troppe auto sospette e scatta il controllo. I militari, nell’ambito di mirati servizi di prevenzione e repressione di reati sul territorio su tutto il Basso Molise, hanno individuato e controllato un quarantenne originario dell’Est, già noto tra l’altro alle forze dell’ordine.

L’uomo stava rientrando a casa e, alla vista dei militari, si è subito mostrato nervoso anche perché nelle tasche aveva della cocaina. Il ritrovamento della droga ha spinto i Carabinieri ad allargare il controllo anche presso l’abitazione del soggetto dove è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente e materiale di confezionamento di dosi, pronte per lo spaccio al dettaglio. In casa la droga era ben nascosta in un magazzino e, alla fine delle operazioni, il risultato è stato di tre involucri contenenti hashish, per un peso complessivo pari a tre grammi, oltre dieci grammi di cocaina pura e ben duecentottanta grammi di marijuana. Inoltre è stata denunciata anche la moglie dell’uomo perché sorpresa in abitazione nei pressi del luogo del ritrovamento della droga.

Un segnale importante da parte dei cittadini che hanno scelto di collaborare con l’Arma per rendere più sicuro il nostro Molise. “Possiamo aiutarvi” è il leitmotiv del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, Tenente Colonnello Luigi Dellegrazie, il quale invita fortemente la popolazione a contattare sempre la più vicina Stazione o il 112, a conferma di una costante presenza dell’Arma sul territorio.