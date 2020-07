Centro anziani: invalida trasferita in un B&B, denunciato il titolare

Denunciato all’Autorità giudiziaria dai Carabinieri del NAS di Campobasso, il titolare di una comunità alloggio per anziani responsabile di aver arbitrariamente trasferito un’ospite della struttura, invalida al 100 per cento ed indigente, presso un bed & breakfast del posto assolutamente non attrezzato ad alcuna forma di assistenza, nonostante il Comune pagasse regolarmente la retta per il necessario sostentamento socio-sanitario della donna.

