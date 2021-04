Centro Dialisi Agnone, parrocchia Belmonte dona due pc e una stampante

Due nuovi computer e una stampante per il centro Dialisi dell’ospedale Caracciolo. La strumentazione donata dalla parrocchia Santissimo Salvatore di Belmonte del Sannio alla Dialisi di Agnone dove sono in cura diversi emodializzati del territorio.

“Al fine di assicurare la funzionalità del centro in fatto di ordini farmaceutici e di materiale, certificazioni di servizio ed ambulatoriali, pratiche e procedure relative alla cura, diagnosi e gestione, la parrocchia Santissimo Salvatore di Belmonte del Sannio, venuta al conoscenza che i vecchi pc davano segni di cedimento, ha inteso donare 2 computer Dell e una stampante Brother. L’apparecchiatura è stata installata grazie alla collaborazione del tecnology specialist Luigi Catolino, dipendete dell’azienda” si legge in una nota.

“Il tutto – prosegue la nota – per sostenere l’attività del Centro quotidianamente messo in crisi da discutibili decisioni dell’Azienda che stanno portando alla chiusura per consunzione la struttura stessa”.