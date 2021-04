Confetti rossi per Francesca Palotta, neo dottoressa con il massimo dei voti

Dottoressa in Scienze e Tecnologie alimentari. Ieri, presso l’Unimol di Campobasso, con il massimo dei voti (110 e lode) Francesca Pallotta di Agnone ha conseguito la laurea magistrale. La tesi discussa: “Metodologie fisiche, reologiche e sensoriali per la valutazione della qualità dei prodotti alimentari – Operazioni unitarie e condizionamento – Processi della tecnologia alimentare”. A Francesca gli auguri per un cammino professionale ricco di successi giungono dai familiari ed in particolare dai cugini Francesco e Milena. In questo momento di gioia il pensiero corre a papà Osvaldo che dall’alto del Cielo avrà sicuramente supportato la neo dottoressa nell’impegnativo percorso di studi. Congratulazioni a Francesca Pallotta anche dalla redazione de l’Eco online.

Correlati