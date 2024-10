Cercatore di funghi di 76 anni ferito nel bosco, tratto in salvo dal Soccorso alpino

Nel pomeriggio di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è intervenuto in località Val de Varri per il recupero di un cercatore di funghi romano di 76 anni, che ha riportato fratture multiple all’arto inferiore destro. L’uomo è stato stabilizzato e recuperato dagli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, per poi essere trasportato all’ambulanza 118 in sicurezza.

All’intervento hanno partecipato anche i Carabinieri Forestali, i Vigili del Fuoco e il soccorso alpino Guardia di Finanza.