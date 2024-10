Visite istituzionali del Prefetto Montella: vescovi, colonnelli, procuratore, sindaci e presidenti

Il nuovo Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, insediatosi ieri, ha sin da subito avviato il ciclo di incontri e visite istituzionali per un saluto alle massime autorità del territorio. Nella giornata di ieri ha incontrato il Vescovo della Diocesi di Isernia – Venafro, Mons. Cibotti e, a seguire, i vertici delle locali Forze dell’Ordine, con i quali ha affrontato il delicato tema della sicurezza e delle azioni da proseguire, sul piano della prevenzione, al fine di garantirne condizioni sempre più elevate.

Ha poi ricevuto i referenti della stampa locale, ai quali ha espresso le proprie impressioni scaturenti dal

primo impatto con la città di Isernia, definendole stimolanti ed entusiasmanti, alla luce della realtà provinciale. Oggi, invece, la visita, presso la Casa comunale, al Sindaco di Isernia, Ing. Piero Castrataro, al quale è stato rinnovato l’impegno a rafforzare i rapporti con l’Amministrazione locale, in termini di assoluta collaborazione, specie sulle questioni più rilevanti che interessano il territorio cittadino, anche al fine di consolidare la sinergia di intenti fra i due Enti.

Analogo incontro, il Prefetto lo ha avuto con il Presidente della Provincia di Isernia, dott. Daniele Saia, al

quale il Prefetto Montella ha confermato la massima disponibilità a cooperare, attraverso un costante

dialogo, sui tanti temi strategici che interessano la realtà provinciale.

A seguire, il Prefetto ha incontrato, presso il Palazzo di Giustizia, il Presidente del Tribunale, dott.

Vincenzo Di Giacomo e il Procuratore della Repubblica, dott. Carlo Fucci, ai quali ha garantito e

confermato la massima disponibilità di collaborazione nell’ambito e nel rispetto dei rispettivi e specifici

ruoli e competenze.

Il Prefetto Montella ha espresso piena soddisfazione per gli incontri tenutisi e che, oltre ad essere

un’occasione di reciproca conoscenza, «mi hanno consentito di avere, seppur in sintesi, un primo

spaccato di questa realtà territoriale, dal quale è emersa la necessità di valorizzare ulteriormente la

sinergia tra le Istituzioni, allo scopo di far fonte, sempre più efficacemente, ai bisogni della collettività».

Nelle prossime settimane sono state già calendarizzate una serie di iniziative e tavoli di lavoro che

vedranno nuovamente la Prefettura in prima linea ad affrontare le tematiche più attuali che investono il

territorio provinciale.