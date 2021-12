Cervo distrugge un’ambulanza, la Asl acquista un nuovo mezzo per il trasporto neonatale

Il parco ambulanze della Centrale 118 di Chieti si arricchisce di un nuovo mezzo, che da oggi è operativo, e si aggiunge all’altro acquistato dalla Asl pochi mesi fa. Questa mattina il Direttore generale Thomas Schael ha colto l’occasione della messa su strada per far visita all’équipe del 118 e al responsabile Adamo Mancinelli, che ha illustrato le caratteristiche della macchina. Si tratta di un’ambulanza medicalizzata di tipo A, dotata, oltre alla strumentazione di base, delle attrezzature necessarie per monitorare le funzioni vitali dei pazienti (defibrillatore, ventilatore polmonare, monitor multiparametrico, maschere per ossigenoterapia e materiale per la somministrazione dei fluidi). Ma il vero plus è dato dall’allestimento che la rende adatta al trasporto neonatale, penalizzato dall’incidente occorso poco tempo fa al mezzo destinato a tale attività, causato da un cervo che aveva attraversato improvvisamente la strada.

“Era necessario ripristinare la seconda ambulanza per trasporto neonatale perché non possiamo correre rischi – ha sottolineato Schael – e ho disposto l’acquisto immediato, impegnando 70 mila euro del nostro bilancio. La disponibilità di una nuova macchina contribuisce in modo importante al rinnovo del nostro parco mezzi, che ora risulta più adeguato alle esigenze aziendali”.

APERTURA STRAORDINARIA DRIVE-IN. La visita del Direttore generale alla Centrale 118 è stata anche l’occasione per fare il punto sull’attività dei Drive-in, che in questi giorni registrano grande afflusso di utenti e di conseguenza lunghe code. Al fine di migliorare il servizio e ridurre le file è stato reperito il personale per consentire un’apertura straordinaria pomeridiana a Chieti e Lanciano per oggi, martedì 21, e domani, mercoledì 22. Pertanto oltre agli orari della mattina, le postazioni per l’esecuzione dei tamponi al Pala Tricalle e all’Area Fiera saranno aperte anche dalla ore 14 alle 17.