Chalet, ennesimo avviso pubblico del Comune di Agnone per gestire la struttura

Ennesimo bando per prendere in gestione lo Chalet Belsito in località ‘Tito a Segno’. I particolari in un documento a firma della giunta comunale del 23 dicembre: “Il 25 gennaio 2022 alle ore 10,00 presso il municipio del Comune di Agnone, avrà luogo la procedura aperta per la concessione in locazione dell’immobile di proprietà comunale denominato ‘Chalet Belsito‘ ubicato in Viale Europa”.



“Il bene che si concede in affitto – si legge ancora nel documento – è destinato ad uso di attività commerciale o attività compatibili con la categoria catastale attribuita all’immobile. La durata della locazione è di 9 anni rinnovabili. La gara si svolgerà con il sistema delle offerte segrete che non possono essere inferiori al prezzo a base d’asta pari a 4.800 euro annui, pena I’esclusione dalla gara. In nessun caso è possibile svincolarsi dall’offerta presentata. L’aggiudicazione è ad unico incanto ed avviene a favore del concorrente che avrà presentato I’offerta più vantaggiosa rispetto al prezzo a base d’asta indicato”.

L’immobile è composto da un piano terra di 126,94 metri quadri, di un primo piano di 33,78 mq e di un’area di pertinenza di 695,00 mq.

In passato la gara del Comune è andata più volte deserta. Tra le principali cause i lavori di ristrutturazione ai quali deve essere sottoposta la struttura e che sarà a carico dei locatori. Si parla di investimenti ingenti che hanno scoraggiato i possibili nuovi gestori.

Per ulteriori informazioni sull’asta e sui relativi allegati da presentare, è possibile consultare l’Albo Pretorio del sito comunale.