Gli auguri del sindaco Saia che ringrazia chi ha combattuto la pandemia in prima linea

«La lotta alla pandemia ci ha dato un grande lezione, ovvero che nessuno si salva da solo. Il nostro pensiero va a tutti i nostri concittadini che, purtroppo, hanno perso la loro battaglia contro il virus e alle loro famiglie, a cui va la nostra vicinanza e il nostro affetto in vista delle festività».

Inizia così il messaggio di Natale del sindaco di Agnone, Daniele Saia, indirizzato alla cittadinanza. «E il nostro sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato per tutelare la nostra vita, per garantire sicurezza alla comunità. Va ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, agli operatori del centro vaccinale e ai volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri che senza tregua hanno lavorato per amore del prossimo. – continua il primo cittadino – Un lavoro comune indirizzato al trovare quanto prima un’uscita da questo periodo buio della nostra storia che stiamo attraversando, augurandoci di riprenderci al più presto la nostra normalità e quindi riassaporare il ritorno ad una vita di socialità senza timori.

A tal proposito, il mio pensiero va anche ai tanti agnonesi emigrati all’estero che negli ultimi due anni, a causa della pandemia, non hanno potuto fare ritorno nella loro terra natia e a coloro che vivono in altri luoghi del territorio nazionale che hanno deciso, per precauzione, di non tornare nella nostra cittadina. A loro va tutto il nostro incoraggiamento, nella speranza di poterci riabbracciare tutti al più presto, creando un ponte senza confini che unisca persone, luoghi e generazioni. Il nostro obiettivo quale comunità deve essere quello di farci trovare pronti ogni giorno ad aiutare il prossimo, perché questa è l’azione più gratificante per gli uomini, come ricordato anche da Papa Francesco quando pronunciò la famosa frase: “È lì, nel fratello bisognoso, il presepe al quale dobbiamo recarci con solidarietà”. Ed è in uno spirito di solidarietà nuovo, in una fratellanza ritrovata che vi porgo i più sentiti auguri di buon Natale e buon anno nuovo da parte di tutta l’Amministrazione comunale. Che possiate trascorrere queste festività con le persone a cui volete davvero bene».