Chef per un giorno, gli studenti della primaria di Agnone mettono le “mani in pasta”

‘Chef per un giorno’, è l’iniziativa promossa dalla scuola primaria ‘Francesco Antonio Marinelli’ che nei giorni scorsi ha coinvolto le classi seconde dell’istituto. Sede dell’esperienza manipolativa-sensoriale, le cucine dell’Alberghiero di Agnone, dove i ragazzi, guidati dal docente di cucina Ermando Paglione, hanno avuto modo di preparare deliziosi biscotti nonchè un piatto come i classici ‘cavatelli’ al sugo.

“Mani in pasta è stata un’attività-gioco che ha permesso ai piccoli alunni di esplorare e scoprire le caratteristiche dei vari ingredienti attraverso l’uso delle mani, finalizzata alla stimolazione e allo sviluppo delle capacità gustative dei bambini”, hanno commentato le docenti Anna Fagnani, Rosolina Berardi, Cristina D’Ercole e Tiziana Gianfagna, referenti del progetto. A fine lavorazione gli studenti hanno avuto modo di degustare quanto realizzato in un tripudio di entusiasmo senza eguali. L’attività resa possibile dalla fattiva collaborazione e pazienza messa in campo dei prof Alessia Di Menna, Ermando Paglione, Melissa Molisaro e di tutto lo staff dell’Alberghiero ‘San Francesco Caracciolo’, ai quali è andato il ringraziamento di tutti i protagonisti, o meglio degli ‘chef per un giorno’. Alla prossima!