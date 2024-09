Chiosco e bagni chimici senza autorizzazioni, i Forestali sequestrano un’attività commerciale

Militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Lanciano, coadiuvati da militari del NIPAAF di Chieti, sulla base di un provvedimento del GIP presso il Tribunale di Lanciano, hanno sottoposto a sequestro un chiosco sito nell’immediata prossimità della via verde/Costa dei Trabocchi, ricadente nel Comune di Rocca San Giovanni.

L’attività è frutto di una ampia campagna di controllo che ha coinvolto la maggior parte delle strutture temporanee sorte negli ultimi anni su una delle aree più caratteristiche del litorale abruzzese, spesso in difformità o, addirittura, in assenza delle dovute autorizzazioni edilizie e paesaggistiche.

Il sequestro ha interessato il corpo principale della struttura, le pertinenze ed i bagni chimici, determinando indirettamente la chiusura dell’attività commerciale.

«Per quanto sia fondamentale offrire servizi ai villeggianti, nelle aree tutelate paesaggisticamente le attività debbono attenersi, in modo ancor più rigoroso, ai vincoli dettati per garantire che non si assista ad un’antropizzazione selvaggia, come purtroppo è già accaduto in molte parti d’Italia» spiega il comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Chieti, il tenente colonnello Marco Santilli.