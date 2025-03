Chirurgia del “Veneziale”: Vigliardi è il nuovo direttore della struttura complessa

Il dottor Giovanni Vigliardi è il nuovo Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Generale al P.O. Veneziale di Isernia. Questa mattina il conferimento dell’incarico e la firma nella sede ASReM di via Ugo Petrella a Campobasso. Tanta soddisfazione per il professionista di origini campobassane, che da 30 anni lavora nella cittadina pentra.

“È giusto, ma soprattutto importante valorizzare le nostre eccellenze – ha ribadito il direttore generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo – Si consolida un ruolo che rappresenta un punto di riferimento per tanti altri operatori della nostra sanità e nel contempo si alimenta la fiducia nel nostro sistema regionale”

“I sacrifici e la dedizione al lavoro sono stati premiati – le parole del neo primario – Per lungo tempo, infatti, sono stato facente funzioni nello stesso reparto. Ma il mio impegno resta lo stesso, quindi massimo, al fine di far crescere costantemente la nostra offerta tenuto anche conto del fatto che registriamo una importante mobilità attiva. Alla nostra chirurgia, a cui è annessa pure quella endoscopica – ha continuato Vigliardi – fanno riferimento numerosi pazienti provenienti dalla Campania, dall’Abruzzo e dal basso Lazio. In ogni caso, le basi per operare bene ci sono tutte!”