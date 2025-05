Ci ha lasciati il dottore Paolo Scolavino, un medico di montagna, un medico galantuomo. Ciao Dottò!

Se ne va un galantuomo, un medico, un appassionato cacciatore e cinofilo, ma anche un amico e un difensore delle aree interne dell’Alto Vastese dove ha deciso di svolgere la sua professione medica, senza mai tirarsi indietro, nonostante le indubbie difficoltà.

Il dottore Paolo Scolavino, medico di medicina generale di Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino, ha terminato prematuramente il suo percorso umano e professionale su questa terra. Lascia un vuoto incolmabile non solo nella sua amata famiglia, ma anche nel mondo della cinofilia e della caccia del Chietino e dell’Abruzzo.

Lascia un vuoto incolmabile nelle comunità di Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo dove ha esercitato per decenni la professione medica. Acuto, disponibile, intuitivo, pronto a mettersi in gioco e anche a rischiare per i propri pazienti, come quando salì a bordo dell’elicottero della Polizia di Stato, nel corso di un inverno particolarmente nevoso, al fine di raggiungere un anziano assistito bisognoso di cure rimasto isolato via terra.

Un medico di montagna, un medico con la “M” maiuscola, un medico del territorio, romanticamente all’antica, il vero medico di famiglia.

L’Alto Vastese che oggi lo piange lo ringrazia per l’affetto e la disponibilità che ha dimostrato per questo territorio dimenticato da tutti e che invece lui, il dottore Scolavino, ha scelto per esercitare la sua professione a disposizione dei pazienti.

Ciao Dottore!

I funerali si terranno domani pomeriggio a Chieti, alle 16,30, presso la parrocchia di San Francesco da Paola.