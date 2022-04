Ciao Vincenzo, ieri l’ultimo saluto al consigliere comunale di Pescopennataro

La piccola comunità di Pescopennataro in lutto per la scomparsa del consigliere comunale, Vincenzo Margiotta venuto a mancare nel giorno di Pasqua all’età di 68 anni. L’uomo è deceduto all’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia. Dipendete delle Poste in pensione, amante della montagna e ottimo maestro di sci, conosciutisimo e ben apprezato in alto Molise, Margiotta è stato il consigliere comunale più longevo della storia di Pescopennataro. “Icona ed esempio di vita nonché amministratore appassionato, Vincenzo lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità” il commento dell’ex sindaco Pompilio Sciulli con il quale ha lavorato per tanti anni. I funerali si sono svolti nella mattinata di ieri nella chiesa di San Bartolomeo a Pescopennataro. La redazione de l’Eco online porge le condaglianze a tutti i familiari.

Correlati