Ciaspolate in notturna ed escursioni in motoslitta, l’offerta di Pescopennataro tra gli abeti soprani

Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni hanno trasformato Pescopennataro in un paradiso invernale, pronto a offrire esperienze uniche a chiunque desideri immergersi nella magia della montagna. Il piccolo borgo dell’Altomolise, incastonato tra boschi innevati e paesaggi mozzafiato, si prepara a stupire con un calendario ricco di iniziative che attireranno gli amanti delle escursioni. Per il weekend, infatti, il programma organizzato dalla ‘Dimora Montagna Amica’ regalerà emozioni forti agli appassionati dell’avventura. Le uscite in motoslitta, in programma sabato 25 e domenica 26 gennaio, saranno l’occasione perfetta per esplorare i sentieri innevati in totale sicurezza.

Gli ospiti potranno immergersi in panorami da cartolina, sfrecciando tra gli abeti bianchi carichi di neve e vivere l’adrenalina di un’attività tanto divertente quanto spettacolare. Il tramonto farà invece da cornice alla ciaspolata guidata del 25 gennaio (ore 16,30). Muniti di attrezzature fornite dall’organizzazione, i partecipanti cammineranno tra i boschi, avvolti da un’atmosfera incantata creata dalla luce soffusa del crepuscolo e dal silenzio della natura circostante.

La serata si concluderà con una cena conviviale, che permetterà di gustare i sapori autentici del territorio, rendendo l’esperienza ancora più indimenticabile. Infine, domenica 26 gennaio, la ciaspolata tra gli abeti soprani vedrà una partecipazione straordinaria. Famiglie, gruppi di amici e appassionati di montagna si ritroveranno per una passeggiata tra maestosi alberi innevati, simbolo di questa splendida area del Molise.

L’iniziativa, accessibile a grandi e piccoli, dimostrerà ancora una volta quanto Pescopennataro sia una destinazione inclusiva e capace di soddisfare ogni tipo di visitatore. Le iniziative non solo valorizzeranno le bellezze naturali della regione, ma promuoveranno anche il turismo sostenibile, con un’attenzione particolare alla sicurezza e al rispetto per l’ambiente. Grazie all’impegno di “Montagna Amica” e delle realtà locali, Pescopennataro si conferma un luogo dove la natura e l’ospitalità si incontrano, regalando emozioni autentiche. Per info e prenotazioni contattare i numeri: 0865.941419 – 349.8444503