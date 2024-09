“Cieli stellati della Laga”, escursione in quota con l’osservazione guidata delle stelle

Sabato 14 settembre il WWF Teramo organizza, al Centro di Educazione Ambientale WWF “Monti della Laga” in località Prati Pantanelle al Bivio per Casagreca di Cortino (TE), “Cieli stellati della Laga” una nuova escursione con l’osservazione delle stelle.

Punto di ritrovo al CEA WWF alle ore 15.30. Da qui si partirà per un’escursione (non impegnativa con un dislivello complessivo di 200 m.) verso Rocca Roseto, dove a quota 1258 m. si trovano i ruderi di una fortificazione da cui si aprono paesaggi mozzafiato che vanno dalla catena del Gran Sasso, ai Monti della Laga, fino alla vallata del Vomano e al mare. L’edificazione della fortificazione viene fatta risalire alla Casa di Svevia e nel XIII secolo fu ristrutturata e potenziata dagli Angioini, non solo per ragioni strategiche, visto che era uno dei punti obbligati di passaggio da Roma all’Adriatico, ma soprattutto per il controllo dei pascoli estivi d’alta quota di Piano Roseto e delle praterie della Laga. Il rientro al CEA è previsto per le 19.30, dove dopo un aperitivo, ci sarà l’osservazione delle stelle con il Dott. Gaetano D’Achille, primo tecnologo, l’Ing. Ivan Di Antonio, tecnologo, e il Dott. Gaetano Valentini, primo ricercatore, che operano presso l’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo INAF.

La partecipazione è gratuita, ma con obbligo di prenotazione a teramo@wwf.it.

L’escursione di sabato completa il programma dell’estate 2024 del CEA WWF “Monti della Laga” con escursioni letterarie e tematiche, attività per bambini e ragazzi, mostre sugli animali tipici dell’Appennino centrale e sugli impollinatori.