Motorsport for People: simulatori di guida per disabili alla “Notte Gialla dello Sport”

“Motorsport for People”, ovvero “Inclusion-E”: si chiama così un bel progetto, ideato e realizzato dall’associazione Racesport, per la progressiva diffusione nei confronti delle persone con disabilità della disciplina sportiva automobilistica ‘virtuale’ del Sim Racing, riconosciuta, a livello nazionale, da CONI e ACI e, a livello internazionale, dalla F.I.A. (Fe-derazione Internazionale dell’Automobilismo).

«La prima fase del progetto, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Abruzzo» ha spiegato Michele Del Grosso, Presidente di Racesport «è stata quella di promuovere un simulatore di guida inclusivo, con uno specifico design ‘zero barriere’, ossia con un accesso facilitato per le persone con disabilità motoria e segnatamente con paraplegia, oltreché un innovativo volante, la cui tecnologia consente di ottimizzare sia l’ergonomia che le funzionalità di guida, a vantaggio della performance sportiva durante l’utilizzo da parte di una persona disabile».

«Di lì a poco» ha proseguito Michele Del Grosso «è nata l’idea di programmare un “InclusionE Tour” nazionale, che avrebbe permesso di far conoscere meglio l’iniziativa e, soprattutto, di far provare questo nuovo simulatore di guida inclusivo in piena ottica di riduzione delle disuguaglianze».

L’iniziativa ha immediatamente suscitato l’interesse di diversi organismi appartenenti al mondo istituzionale, scientifico e del terzo settore sociale nazionale, primo fra tutti ACI ESport.

«E come rappresentanti dell’ACI sul territorio provinciale siamo orgogliosissimi di aver convinto l’assessore Pantalone e il Comune di Chieti, organizzatore, con CONI e CIP Abruzzo, della ‘Notte Gialla dello Sport’ a far posizionare, per l’occasione, nella zona adiacente la piazza Guglielmo Marconi (Via Colonnetta), una postazione dove sarà possibile testare questi innovativi simulatori di guida inclusivi che permettono alle persone con disabilità motoria-paraplegia di praticare la guida simulata, sullo stesso piano e con le stesse opportunità di una persona senza disabilità» ha affermato Roberto D’Antuono, Direttore dell’Automobile Club Chieti.

La postazione con i simulatori di guida inclusivi resterà a disposizione per l’intera serata di venerdì 13 settembre fino a notte tarda.

«Dopo l’accordo siglato ad inizio anno con la Commissione Medica Locale della Asl per rendere più semplice, grazie al supporto fornito dalle nostre Delegazioni ACI presenti sul territorio provinciale, il disbrigo delle pratiche per il rilascio delle patenti di guida alle persone con disabilità e ai cittadini affetti da patologie importanti, ecco un’altra importante opportunità che l’Automobile Club Chieti offre ai soggetti più svantaggiati. Riteniamo, infatti, che lo sport non debba essere visto soltanto come semplice e sano agonismo, ma possa, anzi debba, costituire un fattore di inclusività e un collante per l’intera comunità, che, negli ultimi anni, ha sempre più bisogno di punti di riferimento. L’obiettivo ‘ACI per il sociale’ è quello di far sì che sempre più persone con disabilità possano praticare sport, promuovendo le migliori tecnologie che possano agevolare la pratica della simulazione di guida, creare ambienti inclusivi favorevoli alla salute e sviluppare abilità personali; per questo motivo non abbiamo perso tempo a sostenere il progetto Inclusion-E di Racesport» è stato il commento finale di Mario Aloè, Presidente dell’Automobile Club Chieti.