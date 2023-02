Cinema indipendente, ‘Il Duello’ di William Delli Quadri sbanca Roma

Importante riconoscimento per il giovane regista William Delli Quadri. Il suo cortometraggio “Il Duello”, presentato in anteprima al teatro Italo Argentino il 3 gennaio scorso, è stato premiato come miglior corto e migliore sceneggiatura al “Rome Outkast Independent Film Award”, uno spazio che permette ad autori indipendenti di mettere in luce il proprio talento nel contest dell’industria cinematografica.

Il corto, prodotto da “Moscacieca Produzioni”, sceneggiato da Tonino Di Ciocco e Andrea Cacciavillani e con Giuseppe Campestre, Francesco Di Nucci e Filippo Coppetelli nella veste di protagonisti, è stato interamente girato tra Agnone e Vastogiradi, in alto Molise. A metà tra il western e favola, racconta la storia di un cacciatore di taglie che, una volta raggiunto il fuorilegge ricercato, lo sfida in maniera molto particolare nel saloon di “Staffoli Horses”. Splendida la fotografia diretta da un maestro del settore, quale Gino Sgreva, che ha subito creduto nel progetto. Il riconoscimento rappresenta una ulteriore occasione per valorizzare il territorio e soprattutto un forte incoraggiamento a William Delli Quadri, un giovane registra dalle grandi potenzialità artistiche.

I.Marinelli