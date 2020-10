AGI – Sempre più incidenti con il coinvolgimento di animali. E sempre più gravi. Una stima di Coldiretti parla di 10 mila episodi l’anno in tutta Italia, ma a far riflettere sono soprattutto i dati dello speciale Osservatorio Asaps: nel 2019 i sinistri classificabili come “gravi” erano stati 164 con 15 morti e 221 feriti. E nei primi sette mesi di quest’anno, nonostante il lockdown, sono stati già 86 con 5 morti e 11 feriti.

