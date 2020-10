Violenza sessuale aggravata su minore, molisano dietro le sbarre

I militari delle Compagnie di Termoli (CB) e Larino (CB) hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Larino (CB) nei confronti di un 50enne residente nel circondario.

Sul capo dell’uomo pendeva l’accusa di violenza sessuale aggravata e continuata. Le indagini, condotte dai militari della Stazione di Termoli che nel marzo 2014 erano venuti a conoscenza della condotta criminosa dell’arrestato, sono scaturite da diversi episodi di violenza sessuale perpetrati dall’uomo nei confronti di una minorenne.

La grave e perdurante condotta protrattasi per 4 anni, nonché le risultanze investigative ottenute dalla Polizia Giudiziaria e pienamente condivise dall’Autorità Giudiziaria, hanno portato all’emissione del predetto ordine di carcerazione a carico dell’uomo.

Il 50enne pertanto, previa notifica ed esecuzione del provvedimento, è stato tradotto presso la casa circondariale di Foggia per ivi espiare, in regime detentivo, la pena di anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) di reclusione.

Certamente meritevole l’operato dei Carabinieri della Stazione di Termoli (CB) che, nell’ambito delle più ampie direttive del Comando Provinciale di Campobasso, hanno fornito un’attenta e costante vicinanza alla parte offesa, con una puntuale e aderente risposta operativa.

I Carabinieri reiterano l’invito alle vittime a denunciare questi orribili reati.

Correlati