Un branco enorme di cinghiali è stato avvistato e filmato da alcuni residenti in agro di Vastogirardi in Alto Molise. Il luogo dell’avvistamento è in zona Cerreto. Secondo chi ha girato il video si tratta di un branco che potrebbe arrivare ad un centinaio di esemplari tra adulti, subadulti e piccoli.

