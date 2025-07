Carabinieri: il capitano Della Rosa lascia il servizio attivo

Oggi il Capitano Cleto Della Rosa, Comandante della Compagnia di Popoli in S.V. nel giorno del suo sessantesimo compleanno, lascia il servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri.

Il Capitano, teatino di nascita, per oltre 39 anni si è dedicato all’Arma, arruolandosi nel 1986 ha prestato servizio in diverse Stazioni Carabinieri e Reparti delle Marche e dell’Abruzzo, giungendo nel 1998 a Penne (PE), quale Comandante dell’Aliquota Radiomobile, successivamente è stato impiegato presso l’Ufficio Personale del Comando Legione Abruzzo e successivamente presso il Centro Nazionale Amministrativo. Nel 2019 è stato promosso sottotenente ed è stato comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Popoli fino alla data odeierna.

Impeccabile Carabiniere, sempre dedito al servizio istituzionale, con instancabile passione durante tutta la carriera ha saputo interpretare con esemplare abnegazione e spirito di sacrificio tutti gli incarichi che gli sono stati affidati. È stato un validissimo e prezioso punto di riferimento tanto per i colleghi quanto per la comunità, riscuotendo costantemente apprezzamento e stima.

Il Capitano Cleto DELLA ROSA nel corso della sua lunga carriera è stato insignito con Croce d’oro con stelletta per anzianità di servizio militare, medaglia di bronzo per lungo comando, medaglia commemorativa per le operazioni di soccorso alla popolazione colpita da calamità ed ha ricevuto diversi encomi per operazioni di servizio.