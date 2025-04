Cinghiali in città: la “polizia venatoria” promessa dalla Regione non si vede, la sindaca prende iniziativa

Il problema dei cinghiali che ormai imperversano su tutto il territorio molisano, con incursioni sempre più frequenti nei centri urbani, è giunto a livelli di assoluta emergenza. Ne hanno preso consapevolezza anche i sindaci. L’ultimo episodio, avvenuto nella centralissima via Mazzini a Campobasso, ha suscitato profonda preoccupazione e ha esasperato i cittadini, già costretti a convivere con una situazione insostenibile.

Lo scorso 9 aprile, presso la Prefettura di Campobasso, si è tenuto un tavolo tecnico con tutte le istituzioni territoriali competenti per affrontare questa problematica. Durante la riunione, la Regione Molise e l’Asrem – gli unici enti competenti in materia – hanno assunto impegni precisi:

– l’attivazione entro dieci giorni di una “polizia venatoria”, selezionata dal Formez, che potesse intervenire su richiesta diretta dei sindaci in caso di emergenza;

– l’approvazione di un piano economico necessario per stipulare un contratto con una ditta specializzata nello smaltimento delle carcasse di animali tramite inceneritori.

«Ad oggi, questi impegni non sono stati rispettati.- si legge in una nota della sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte – I dieci giorni promessi sono trascorsi abbondantemente, e ieri la Regione ha comunicato che la selezione per queste figure professionali sarà ultimata non prima del 20 maggio. Questo significa che per altri 22 giorni, i cinghiali continueranno a circolare liberamente, rappresentando un grave rischio per la sicurezza pubblica, per la circolazione stradale e per l’incolumità dei cittadini».

A causa della «persistente situazione di inerzia e immobilismo» da parte della Regione Molise, la sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte, ha deciso di intervenire direttamente, assumendo come Comune di Campobasso un ruolo di supplenza di fronte alla mancata azione delle autorità competenti.

Domani, 29 aprile 2025, alle ore 11, presso Palazzo San Giorgio, si terrà una conferenza stampa durante la quale saranno illustrati i provvedimenti urgenti che l’amministrazione comunale intende adottare per affrontare questa emergenza.