Ci risiamo: turni senza medico a bordo per il 118 del distretto sanitario di Castiglione Messer Marino

La voce era nell’aria da giorni, con la sindaca Silvana Di Palma già sul piede di guerra. E ora quello che si temeva si è avverato. Nonostante le promesse e le chiacchiere dei politici della Regione Abruzzo e della stessa Asl, l’azienda sanitaria di Chieti Lanciano Vasto, il servizio di emergenza urgenza di stanza presso il distretto sanitario di montagna dell’Alto Vastese, a Castiglione Messer Marino, resta per più turni al mese senza medico a bordo.

Una battaglia decennale vinta a fatica, con l’assegnazione di medici per il 118 nell’area interna del Vastese, una zona fragile anche in ragione dell’età avanzata dei residenti, ora viene messa nuovamente in discussione e si torna, per diversi turni al mese, in assetto “India“, cioè con l’equipaggio dell’ambulanza composto solo dall’autista soccorritore e dall’infermiere.

Dall’azienda sanitaria non arrivano comunicazioni, perché sarebbero scomode e alimenterebbero il malcontento e le polemiche, ma le indiscrezioni raccolte parlano di un solo eroico medico che è rimasto in servizio, o comunque rimarrà nel breve periodo, presso il 118 di Castiglione Messer Marino. Inevitabile, dunque, che diversi turni del servizio di emergenza urgenza restino scoperti, senza medico appunto.

Nella giornata di oggi, ad esempio, l’ambulanza ha operato senza medico, in assetto “India” e il caso ha voluto che ci sia stato un primo codice rosso che ha dovuto gestire l’unico infermiere presente, guidato e istruito da remoto dall’operatore o forse da un medico dalla centrale operativa, prima da arrivare presso l’ospedale di Vasto dopo un viaggio di un’ora e mezza abbondante dalla richiesta di soccorso. Una situazione di emergenza nell’emergenza, dunque, rispetto alla quale non solo la sindaca Di Palma, ma anche i cittadini residenti nei vari centri montani dell’Alto Vastese, annunciano battaglia e forme di protesta plateali.