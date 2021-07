Cinofilia: gare Italcaccia senza sparo, tutti i premiati per categoria

Grande successo ottenuto dalla ITALCACCIA alla gara cinofila senza sparo per i cani da ferma, organizzata dalla sede provinciale di Pescara con l’ausilio della sezione comunale di Collecorvino (PE), coordinata dal suo presidente Marcello D’Annunzio. La manifestazione si è svolta su un bellissimo terreno pianeggiante, idoneo per l’immissione di starne e fagiani, dove numerosi concorrenti hanno potuto confrontarsi tra loro rendendo la competizione ricca di emozioni e rispettando il regolamento dettato dai giudici Italcaccia Gabriele Ermesino e Pasqualino Treccia.

La manifestazione si è conclusa nella tarda mattinata con la premiazione dei migliori classificati per ogni categoria (Cacciatori, Inglesi garisti, Continentali garisti). «Un ringraziamento ai concorrenti che hanno gareggiato con i propri ausiliari dimostrando capacità, bravura e correttezza. – commentano dall’associazione venatoria – Infine e non per ultimo un ringraziamento al Presidente Provinciale Italcaccia Pescara Gabriele Ermesino che ha giudicato la manifestazione, come sempre con la competenza che lo contraddistingue. La giornata è stata arricchita anche dallo stand gastronomico, organizzato dall’associazione che ha rifocillato concorrenti e spettatori con ricchi panini e bibite».

Presente anche il Presidente regionale Italcaccia Abruzzo, Francesco Verì che conclude così: «Ancora una volta per la nostra associazione si è trattato di un’ulteriore occasione per promuovere i valori essenziali della caccia, un’osservazione a quella cultura rurale, a quelle lontane radici soppresse da un mondo sempre più urbanizzato».



Di seguito le classifiche distinte per categoria:

CATEGORIA CACCIATORI:

1- Chiavaroli Enzo s.i. Axel

2- Gargivolo Alfonso s.i. Goran

3- Miani Tonino b.f. Exenia

4- Rapini Nicola p.i. Etus

5- Di Quinzio Mario Kur. Django

6- Renzetti Pasquale s.i. Ronny

7- Rulli Antonio Kurz. Rocky

8- Forcone Gaetano Kurz.

9- Rapini Nicola Kurz. Dic

CATEGORIA INGLESI GARISTI:

1- D’Onofrio Elio p.i. India

2- D’Onofrio Elio s.i. Alfa

3- Centorame Luca s.i. Flash

CATEGORIA CONTINENTALI GARISTI:

1- Luca Centorame Kurz. Magan

2- Luca Centorame Kurz. Dante