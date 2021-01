Cinquanta anni di complicità e amore: augurissimi a Maria Giovanna e Raffaele

Cinquanta anni fa, in una fredda giornata invernale, con la neve a fare da cornice, si sono uniti in matrimonio Maria Giovanna Perretta e Raffaele Lalli di Castiglione Messer Marino.

Per i due sposi, in questo giorno così importante, arriva il messaggio augurale da parte di chi vuole loro bene: «Cinquanta anni di complicità e amore. Ve ne auguriamo altrettanti da trascorrere insieme, in compagnia di Michele, Loredana e del nipotino Emanuele, di Angelo e Giovanna. Agli auguri si unisce tutta la famiglia che spera presto di brindare insieme per questa unione “d’oro”».

E ovviamente i migliori auguri di ogni bene arrivano anche dalla redazione dell’Eco.