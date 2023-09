Cinquanta candeline per Mariano Maniscalco, auguri di cuore da Agnone

Spegne oggi le cinquanta candeline, Mariano Maniscalco coach dell’Energy Time Spike Devils Campobasso, formazione militante nel campionato di volley di serie B. A lui, palermitano di nascita, ma molisano d’adozione, giungono gli auguri più sentiti da parte dei dirigenti della Pallavolo Agnone società che ha allenato per 14 anni consecutivi e con la quale ha conquistato 2 Coppe Abruzzo, diverse promozioni, ma soprattutto ha avuto il merito di far crescere talenti come Stefano Diana, Giuseppe Pacelli, Simone Marcovecchio ed altri giovani del posto.

A lui le congratulazioni per il traguardo raggiunto giungono da tutti gli sportivi della cittadina altomolisana ed in particolare da Costantino Pierdomenico e dalla redazione de l’Eco che non lo hanno mai dimenticato!