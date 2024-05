Il “trono” è al sicuro: il sindaco Piluso non ha sfidanti reali, la lista civetta con figli e nuora è guidata da D’Amico

Tutto secondo copione: Luciano Piluso non ha sfidanti reali e per evitare rogne con il quorum è costretto a presentare una lista civetta composta dai figli, dalla nuora e da qualche amico di fiducia. Candidato sindaco “sfidante”, ma solo sulla carta, Ettore D’Amico, già dipendente comunale di Schiavi di Abruzzo, ora in pensione e che da anni vive a Vasto.

Pierino Cese durante la puntata di “Avanti un altro”

Il candidato sindaco Ettore D’Amico

Candidati alla carica di consigliere nella lista “Uniti per Sciavi” collegata a Piluso: Angiolina Campati; Pierino Cese, la star televisiva ormai amico di Paolo Bonolis; Patrizia Fabrizio; Daniele Fantilli; Maurizio Pinnella il vicesindaco in carica; Loredana Sforza; Lucia Sforza e Loretta Vecci.

La lista civetta, denominata “Vola Colomba” e collegata al candidato sindaco D’Amico, è composta da Alberto Piluso, figlio del fratello medico del sindaco in carica; Andrea Piluso, figlio di Luciano Piluso; Giuliano Piluso, l’altro figlio di Piluso; Rossella Vasile, nuora di Piluso; e i tre fratelli Gianni, Alessandro e Francesco Campati.