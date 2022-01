Cinquecento dosi di vaccino contro il Covid, la sanità che funziona a Castiglione Messer Marino

Nella giornata di oggi, presso il palazzetto dello sport di Castiglione Messer Marino, si è svolta la quarta giornata vaccinale rivolta alla popolazione residente nei comuni dell’Alto Vastese. Poco più di cinquecento dosi di vaccino sono state inoculate dalla “macchina da guerra” coordinata dal dirigente medico Fioravante Di Giovanni.

«Esprimo il più sincero ringraziamento a tutti gli operatori, personale medico e infermieristico, che si sono adoperati con pazienza e dedizione per la riuscita della giornata vaccinale. – commenta il sindaco, Felice Magnacca – Grazie di cuore al Dott. Fioravante Di Giovanni, Dott.ssa Silvana Di Palma, gli infermieri Patrizia Iacovone, Virginia Tatangelo, Pasquale Orlando, Angela, Caterina e tutto lo staff infermieristico di Atessa, al gruppo Alpini di Colletrimarino. Grazie al Vice Sindaco Paradiso Raffaella, all’Assessore Mariano Lalli, per il concreto aiuto organizzativo e logistico, ai miei consiglieri comunali, a tutti i dipendenti comunali interni impegnati nei giorni scorsi nelle prenotazioni effettuate e nella gestione delle chiamate e ai dipendenti esterni che hanno gestito in sicurezza l’accoglienza degli utenti. Grazie a tutto lo staff sono stati effettuati 511 vaccini in piena sicurezza, evitando assembramenti e con tempi di attesa minimi.

Rivolgo un sincero ringraziamento anche a tutta la popolazione che oggi, con pazienza e amore verso se stessi e la comunità, si è sottoposta alla vaccinazione con la speranza di debellare il virus in tempi brevi».