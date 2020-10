Circolo San Pio, Delli Quadri congela le sue dimissioni da presidente

Enzo Delli Quadri, presidente del Circolo culturale San Pio di Agnone, congela le sue dimissioni. E’ quanto emerso durante l’ultima assemblea dei soci. Delli Quadri, giorni fa aveva presentato le sue dimissioni motivando la scelta causa la scarsa partecipazione della cittadinanza e delle istituzioni agnonesi alla vita sociale del circolooltre ad atteggiamenti poco lusinghieri espressi da componenti della nuova amministrazione comunale. Accuse pesanti che tuttavia nelle ultime ore sono state smorzate grazie all’intervento del neo consigliere Mario Petrecca.

Senza poter esclude atteggiamenti ostili prettamente personali – si legge nel verbale dell’assemblea – la nuova amministrazione ha voluto affermare che non esiste alcuna ostilità verso il circolo presieduto da Delli Quadri. Anzi, la nuova amministrazione è pronta a collaborare seppur nel limite di un bilancio comunale che non consente alcuna promessa. Purtroppo, queste dichiarazioni sono state accompagnate da considerazioni e allusioni non piacevoli, una delle quali molto pesante come questa: a meno che queste minacciate dimissioni del presidente non facciano parte di una strumentalizzazione politica. Il presidente, ricordandole non può fare a meno di osservare: “mi sono sentito immerso nella favola dell’agnello e del lupo, con quest’ultimo che accusa l’agnello di avvelenargli l’acqua pur trovandosi l’agnello a valle del lupo”.

Ed ancora si legge nel documento: “Stante questa situazione, considerata la stima dei soci, nell’ottica, poi, di non creare ulteriori disagi ai soci stessi, in attesa, infine, di poter toccare con mano le reali intenzioni della nuova amministrazione in tema di attenzione alle politiche sociali e, in particolare, alle esigenze degli agnonesi anziani, il presidente dichiara la sua disponibilità a congelare le sue dimissioni fino a che i soci non avranno trovato una soluzione che meglio rappresenti e difenda gli interessi del Circolo di Conversazione San Pio”.

A questo punto l’augurio è quello che Delli Quadri resti al suo posto in particolare visto l’importante ruolo sociale svolto dal circolo e da tutti i suoi componenti.