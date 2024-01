Civitavecchia inaugura statua a San Giovanni Paolo II realizzata dalla fonderia Marinelli

Sarà scoperta oggi, sabato 20 gennaio, a Civitavecchia, la statua dedicata a San Giovanni Paolo II realizzata dallo scultore Ettore Marinelli dell’omonima fonderia che forgia campane in tutto il mondo. L’appuntamento è in piazza Vittorio Emanuele a partire dalle ore 16. Ad intervenire alla cerimonia il vescovo della diocesi di Civitavecchia – Tarquinia, Gianrico Ruzza. Per completare l’opera di bronzo ci sono voluti oltre cinque mesi di intenso lavoro e il contributo delle imprese industriali del territorio e della Fondazione Cariciv. Per la diocesi hanno seguito i lavori monsignor Cono Firringa, parroco della cattedrale di Civitavecchia e Stefano Fantozzi, presidente del Comitato diocesano per la Patrona Santa Fermina. Al progetto del monumento hanno partecipato l’ingegnere Giuseppe Solinas, l’architetta Enza Evangelista e l’ingegnere Claudio Fochetti.

Correlati