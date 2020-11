Civitelle: spazi per disabili e via le barriere architettoniche, ecco il nuovo progetto

Riqualificazione e adeguamento funzionale dello stadio “Civitelle”: presentata ieri mattina la domanda di partecipazione al bando “Sport e Periferie 2020” che tramite una dotazione finanziaria di 140 milioni di euro assegnerà fondi ai migliori progetti su scala nazionale. Il contributo richiesto per l’impianto senza barriere di viale Castelnuovo è di 400.000 euro. A proporre i nuovi interventi la Polisportiva Olympia Agnonese, società di calcio che da ben 14 stagioni consecutivi partecipa al campionato interregionale di serie D. Il nuovo progetto è stato realizzato gratuitamente dall’ingegnere Francesco Di Pasquo, progettista europeo iscritto all’albo Apeur.

Il giornalista Giuseppe Di Pietro, dirigente del club granata

L’iniziativa, oltre Di Pasquo, ha visto particolarmente attivi il giornalista e dirigente del club granata, Giuseppe Di Pietro e l’ex comandante della Polizia municipale, Giorgio Iacapraro. Nel momento in cui il progetto dovesse ricevere l’ok da parte di Roma, i nuovi lavori prevedono interventi finalizzati all’ammodernamento, in linea con le normative Coni per l’impiantistica sportiva, e, nello specifico, la riqualificazione degli spogliatoi e dei servizi igienici, mediante l’adeguamento degli impianti tecnologici (elettrico, termico e idrico, ecc.), la sostituzione di pavimenti, rivestimenti, sanitari, rubinetterie, accessori e arredo. Importanti le opere riguardanti l’efficientamento energetico che vanno dalla sostituzione della caldaia a gas metano con una moderna caldaia a condensazione a basso consumo e ridotte emissioni di CO2 in atmosfera, alla coibentazione della copertura degli spogliatoi e dei servizi igienici, l’installazione di pannelli solari e di valvole termostatiche ai termosifoni, fino alla sostituzione degli infissi e delle lampade dell’impianto di illuminazione con lampade a led a risparmio energetico. Il tutto renderà la gestione dell’impianto più economica soprattutto in fatto di bollette.

Le tribune dello stadio Civitelle di Agnone

Ma non è tutto, perché i lavori prevedono la manutenzione alla copertura delle tribune e l’adeguamento dei percorsi esterni ed interni con l’abbattimento delle barriere architettoniche. Novità assoluta e alquanto doverosa, la realizzazione di una tribuna dedicata ai disabili adiacente al campo di gioco, in posizione rialzata e con parapetti in acciaio e cristallo temperato. Ed ancora: i percorsi esterni e interni di accesso alle tribune verranno ripristinati e ampliati, in modo da rendere più agevole l’accesso e il transito ai disabili. Infine, per rendere maggiormente fruibile lo stadio al pubblico, verrà realizzato un bar e una sala ospitalità nei due vani sotto delle tribune laterali che saranno chiuse con una struttura in vetro-alluminio.

Da rimarcare come i capisaldi del bando “Sport e Periferie 2020” sono la promozione delle pari opportunità; favorire la diffusione dei principi di non discriminazione, l’inclusione sociale, la partecipazione dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili. Infatti, oltre al mero recupero e adeguamento funzionale, gli interventi, una volta realizzati – spiega il progettista Di Pasquo – hanno l’obiettivo di ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché migliorare la qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.

Palasport – Come anticipato su queste colonne dal sindaco Daniele Saia, il Comune di Agnone parteciperà al bando “Sport e Periferie 2020” per la ristrutturazione ex novo del palazzetto dello sport di viale Europa. L’intero importo dei nuovi lavori si aggira sul milione di euro. Dunque sono due i progetti in merito l’impiantistica sportiva atterrati a Roma e che ora si spera possano essere finanziati.