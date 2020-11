Quindici positivi al Covid ad Agnone, scatta il tracciamento dei contatti

Sono al momento quindici i casi di positività al Covid19 accertati dalla Asrem nella comunità di Agnone.

«Sono in atto tutte le procedure di prevenzione e contenimento del virus secondo precise linee guida Asrem concordate con la dirigenza dell’Azienda Sanitaria Regionale, il locale comando compagnia e comando stazione Carabinieri e tutti gli organi istituzionali preposti. E’ in atto la mappatura, da parte del Dipartimento Unico di Prevenzione dell’Asrem, di tutti coloro i

quali hanno avuto contatti diretti, con i soggetti risultati positivi. – spiega il sindaco Daniele Saia –

Si raccomanda tutti di osservare scrupolosamente le prescrizioni previste per legge in particolar modo il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, il distanziamento sociale e di non spostarsi con mezzi pubblici o privati salvo per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute o per situazioni di necessità. Il rispetto delle regole di prevenzione rimane l’unica arma per fronteggiare al meglio il diffondersi dell’epidemia e per uscirne fuori quanto prima. Continueremo ad informare tempestivamente la cittadinanza di qualsiasi eventuale novità si possa presentare sull’emergenza in atto».