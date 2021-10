Cocaina a bordo dell’auto, molisano dice addio alla patente

Alle prime ore della sera di giovedì, un’autovettura di grossa cilindrata, alla vista della pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, in maniera progressiva accelera l’andatura, con l’intento di far perdere le proprie tracce. Il controllo dei due occupanti nell’immediata periferia di Campobasso, consentiva accertare trattarsi di giovani del posto, sottoposti a perquisizione personale e veicolare sia per la manovra che per l’atteggiamento immotivatamente nervoso assunto alla richiesta dei documenti. Nell’abitacolo è spuntata della sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, in modica quantità, che è costata loro la segnalazione all’Autorità Prefettizia e il ritiro della patente per il conducente.

Dal Comando Compagnia assicurano una sempre maggiore attenzione ai controlli di soggetti in transito ed auto sospette, per i quali non si può prescindere dalle segnalazioni dei cittadini al 112.

