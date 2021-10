Viola il divieto di avvicinamento, 56enne molisano finisce ai domiciliari

Una pattuglia dei Carabinieri di Campobasso effettua un controllo amministrativo all’interno di un esercizio di frutta e verdura, finalizzato alla prevenzione del commercio abusivo e la verifica delle norme igienico sanitarie. Nel negozio un 56enne ed il figlio quasi maggiorenne che l’uomo aveva avuto da una precedente relazione. Il controllo amministrativo non fa emergere irregolarità, ma sul conto dell’uomo risultava in atto una misura cautelare del divieto di avvicinamento che nella fattispecie includeva l’intero nucleo familiare, quindi anche il figlio.

L’uomo è stato tratto in arresto per la medesima fattispecie di recente riforma e tradotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che il Sostituto Procuratore di turno fisserà a breve.