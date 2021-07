Cocaina ed eroina a bordo, due uomini in manette nel Vastese

I Carabinieri della Stazione di San Salvo, a seguito di specifiche attività investigative, finalizzate al contrasto del sempre più dilagante fenomeno in materia di stupefacenti, in San Salvo hanno arrestato due uomini del luogo, un 46enne e un 35enne, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I predetti, fermati mentre viaggiavano a bordo di autovettura Fiat Panda presa a noleggio, circostanza che destava un particolare sospetto da parte dei carabinieri operanti, a seguito di perquisizione sono stati trovati in possesso di 25 (venticinque) grammi di “cocaina” e ulteriori 15 (quindici) grammi di “eroina” pronta per essere immessa sul mercato di San Salvo e Vasto.

Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa di essere trasferiti presso la prima Casa di Reclusione disponibile.

