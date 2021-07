Elisuperficie di emergenza a Castiglione, atterraggio dimostrativo della Guardia costiera

E’ stata inaugurata oggi la nuova elisuperficie donata da Edison al Comune di Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti. Una nuova struttura di emergenza a disposizione del territorio che vede la luce grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Felice Magnacca e la ditta Edison che gestisce in zona il grande parco eolico. Dopo il taglio del nastro, alla presenza del Prefetto Forgione, del Governatore Marsilio, il direttore generale della Asl e la quasi totalità dei sindaci del territorio, l’opera è stata in qualche modo “battezzata” o collaudata dal primo atterraggio dimostrativo e dal conseguente primo decollo di un elicottero della Guardia costiera proveniente da Pescara.

