Cocaina ed hashish: viola l’obbligo di dimora, torna ai domiciliari

Nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Casoli hanno arrestato un 55enne, in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP del tribunale di Lanciano con il quale veniva disposta la revoca dei benefici concessi dell’obbligo di dimora, cui era stato sottoposto per furto e detenzione di stupefacenti. L’uomo, il 3 agosto scorso, era stato arrestato, unitamente ad un suo connazionale, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lanciano che, nella circostanza, sequestravano 25 grammi di droga tra cocaina ed hashish. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice aveva disposto a loro carico l’obbligo di dimora nel comune di residenza. L’aggravamento è stato determinato dalla attività di controllo dei Carabinieri del luogo che individuavano l’uomo in un altro Comune, in palese violazioni alle prescrizioni imposte dall’ Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato posto nuovamente agli arresti domiciliari.

