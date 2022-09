Cocaina, hashish e proiettili: scatta la denuncia

I Carabinieri di Baranello, nel mese di agosto, hanno intensificato i controlli sul comune di Busso, ove hanno effettuato otto perquisizioni e segnalato all’autorità prefettizia quattro giovani, tutti sorpresi con sostanze stupefacenti, per uso personale, che vanno dall’hashish alla cocaina. Per uno di loro è scattato anche il deferimento all’Autorità Giudiziaria, poiché nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti proiettili non legalmente detenuti.

I militari della stazione di Cercemaggiore, invece, in uno dei tantissimi controlli hanno segnalato un giovane residente in un comune limitrofo, che si era da poco approvvigionato di “cocaina”, gettandola poi dal finestrino alla vista della pattuglia.