Marijuana, segnalato giovane turista a Torella del Sannio

Cinque, nel complesso, le perquisizioni effettuate dai Carabinieri a Torella del Sannio, ove all’aumento vertiginoso dei vacanzieri di ritorno, originari che fanno rientro solo nel periodo estivo, è corrisposta una adeguata attività di contrasto da parte dei militari della locale stazione che in una occasione hanno segnalato un giovanissimo residente nella Capitale, trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

A Castropignano, invece, un militare libero dal servizio nota una manovra sospetta da parte di due giovani in auto e li segnala alla pattuglia in circuito. Raggiunti e perquisiti in una piazzola della “Bifernina”, mentre facevano rientro nel capoluogo, vengono trovati in possesso di 8 gr. di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” custodita in un barattolo di vetro.