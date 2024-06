Cocaina, marijuana e hashish: 53enne finisce dietro le sbarre

Nel corso della serata di ieri, i carabinieri della stazione di Sulmona, durate un servizio finalizzato a prevenire e reprimere lo spaccio e il consumo degli stupefacenti, hanno notato movimenti sospetti da parte di un 53enne del luogo, intento a colloquiare con una persona incontrata sulla pubblica via nei pressi dell’abitazione del sospettato. Alla vista dei militari, l’uomo è apparso vistosamente preoccupato, tanto che gli operanti hanno approfondito il controllo sfociato nella perquisizione personale.

I sospetti avuti sono stati ripagati, l’uomo è stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina. La estesa anche al domiciliare ha poi consentito di ritrovare altro stupefacente della medesima tipologia, consentendo ai militari di sequestrare un totale di 6 grammi di cocaina, 10,5 grammi di marijuana e 1,6 grammi di hashish. Ritrovato e sequestrato anche materiale per il confezionamento delle dosi rinvenute.

Inanellati tutti gli elementi acquisiti nel corso dell’attività di polizia giudiziaria, posta sotto il coordinamento della procura della Repubblica presso il tribunale di Sulmona, questi, nell’insieme, hanno fatto ritenere che lo stupefacente posseduto dal 53enne non fosse per un uso personale, bensì destinato allo spaccio anche in considerazione delle diverse tipologie di droga rinvenute e sequestrate insieme al materiale necessario per il confezionamento. Per questo il 53enne è stato arrestato è poi trasferito al carcere di Sulmona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.