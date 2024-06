Polizia: il giuramento degli agenti del 225° corso a Campobasso

Questa mattina, nella Piazza D’Armi della Scuola della Polizia di Stato “Giulio RIVERA” di Campobasso, ha avuto luogo la cerimonia di giuramento che ha visto protagonisti 205 agenti in prova del 225° Corso, provenienti da tutta Italia, che hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica.

L’evento, che si è svolto in concomitanza con tutte le Scuole della Polizia di Stato impegnate per il corso indicato, ha visto, in sede, la partecipazione del Prefetto della provincia di Campobasso, Michela Lattarulo e del Questore, Cristiano Tatarelli.

In collegamento streaming dalla Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda, non hanno mancato di far sentire la loro autorevole vicinanza, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani ed il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che hanno inteso rivolgere un messaggio augurale a tutti i frequentatori presenti nelle Scuole della Polizia di Stato impegnate oggi nelle rispettive cerimonie di Giuramento.

Il Direttore dell’Istituto, Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott. Giovanni Nunziata ha rivolto ai giovani poliziotti, che si sono formati presso la Scuola “Rivera”, il saluto di rito, richiamando i valori fondanti della Polizia di Stato, quali bussola valoriale da tenere a mente per lo svolgimento della mission istituzionale: lo spirito di servizio, la tutela delle libertà, la garanzia della sicurezza, le responsabilità, i doveri.

La manifestazione ha suscitato vivo entusiasmo e partecipazione in tutti i presenti, che hanno condiviso il momento del giuramento e la premiazione dei frequentatori classificatisi ai primi posti delle rispettive graduatorie di merito.

I giovani Agenti in prova, già a partire dal prossimo 24 Giugno, saranno impegnati sul territorio, pronti ad onorare l’impegno assunto oggi, con il solenne Giuramento, cioè quello di osservare lealmente la Costituzione e le Leggi, di adempiere ai doveri del loro Ufficio, nell’interesse dell’Amministrazione, per il pubblico bene, riempendo di contenuti concreti la formula della promessa odierna.

L’auspicio è che tutti i frequentatori formati presso la Scuola Allievi Agenti “Giulio Rivera” di Campobasso, corroborati dagli apprendimenti professionali conseguiti, rappresentino la nuova linfa della Polizia di Stato, per poter assicurare, sempre con maggiore impegno ed efficacia, al servizio delle istituzioni democratiche dei cittadini, la sicurezza della intera comunità nazionale.