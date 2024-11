Colletta alimentare, Agnone risponde presente: donati 659 chilogrammi di cibo, metà del totale raccolto da Caritas

Poco meno di una tonnellata e mezza di cibo a lunga conservazione, metà della quale raccolta nella sola Agnone. Sono i numeri, incoraggianti, della ventottesima edizione della Colletta Alimentare, che ha coinvolto supermercati ed esercizi commerciali in tutta Italia, anche in Alto Molise. Tanti donatori hanno contribuito, ciascuno con quello che poteva, a questa grande manifestazione concreta di solidarietà e condivisione, permettendo di raccogliere solo in Abruzzo e Molise 258 tonnellate di cibo da destinare alle persone in difficoltà. Sul territorio della diocesi di Trivento la colletta alimentare è stata promossa dalla Caritas, guidata da don Alberto Conti, e si è potuta concretizzare grazie alla disponibilità delle associazioni di volontariato che hanno deciso di aderire.

Nei punti vendita di Trivento sono stati raccolti 459 chilogrammi di alimenti, a Bagnoli del Trigno 40,5 kg, a Frosolone 168 kg e ad Agnone 659 kg, per un totale di 1326,5 chilogrammi. Gli agnonesi, dunque, vincono la speciale classifica della solidarietà, inserendo nella busta della colletta alimentare la metà del totale dei prodotti a lunga conservazione raccolti.

Soddisfatto per la riuscita dell’operazione il direttore della Caritas, don Alberto Conti. «La popolazione dell’Alto Molise ha donato, aderendo alla colletta alimentare e confermandosi dunque solidale con chi è in difficoltà. Il problema è che sono state poche, rispetto agli altri anni, le persone che si sono recate nei supermercati e negli esercizi commerciali di zona che hanno aderito alla giornata di raccolta. Le famiglie fanno meno spesa, probabilmente, e questo ha delle conseguenze anche per quanto riguarda il carrello della solidarietà». Numeri inferiori alle precedenti edizioni, dunque, questo ammette don Alberto Conti, che tuttavia ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questa vera e propria festa del dono. Ogni contributo, piccolo o grande che sia stato, in ragione delle proprie possibilità economiche, diventa segno di una solidarietà concreta che unisce le persone e rafforza il senso di comunità. Oltre a chi ha donato materialmente del cibo, il direttore della Caritas si premura di far arrivare il suo ringraziamento anche ai tanti volontari che hanno presidiato i banchetti di raccolta mettendo a disposizione il proprio tempo. Ad Agnone, ad esempio, sono stati impegnati i soci dell’associazione nazionale Carabinieri in congedo guidati da Mario Petrecca.

«I volontari che hanno dato la loro disponibilità per raccogliere materialmente le donazioni delle persone sono stati più di trenta. – riprende don Alberto Conti – Un dato sicuramente positivo, anche se registriamo una scarsa partecipazione da parte dei giovani a queste iniziative di solidarietà». In totale in Molise sono state raccolte trentanove tonnellate di cibo per i più bisognosi, di cui trentatre nella provincia di Campobasso e sei in quella di Isernia. L’Alto Molise, ed Agnone in particolare, ha fatto la sua parte. I prodotti donati saranno distribuiti nelle prossime settimane alle organizzazioni partner territoriali, tra mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori e centri d’ascolto, raggiungendo così, nel solo Molise, circa settemila persone in difficoltà. La Colletta Alimentare continua online fino al 10 dicembre prossimo su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le modalità di acquisto dei prodotti è possibile consultare il sito colletta.bancoalimentare.it.