Premio tesi di laurea Ingenio al femminile promosso dal Consiglio Nazionale Ingegneri

Momentive, azienda leader nel settore della chimica, è fra le aziende Ambassador della quarta edizione del “Premio tesi di laurea Ingenio al femminile” promosso da CNI – Consiglio Nazionale Ingegneri. Il Premio nasce per promuovere l’Obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030 sulla parità di genere, e si inserisce all’interno del più vasto progetto denominato «Ingenio al Femminile. Storie di donne che lasciano il segno», nato nel 2013. Il progetto ha lo scopo di valorizzare il talento femminile nell’ambito delle professioni ingegneristiche, che ancora oggi sono percepite come professioni tipicamente maschili. Con l’istituzione del Premio, il Consiglio Nazionale si propone di fornire un supporto alle neolaureate in ingegneria, per dare loro l’occasione di inserirsi nel mondo del lavoro con le stesse opportunità e la stessa retribuzione economica dei colleghi uomini.

Dichiarazione Nuozzi – Momentive Regional People Operations Leader Italy, France and Turkey

“L’adesione di Momentive all’iniziativa premio Ingenio al Femminile riflette un impegno più ampio che la Società Momentive ha assunto nei confronti dei talenti Gender Diverse, con l’obiettivo di incrementare la loro presenza non solo all’interno dell’organizzazione ma anche per quanto riguarda la copertura di ruoli apicali. Le competenze STEM declinate al femminile sono fondamentali per un’azienda come Momentive, che opera nel settore dell’industria chimica e che vede innovazione e sostenibilità come le principali sfide da affrontare quotidianamente, ma anche le chiavi principali per il successo della società”.

Il paradigma 5.0 e il ruolo strategico dell’Ingegneria

L’evento si è svolto la scorsa settimana presso la Sala Conferenze del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, a Roma. La sede è una struttura interna del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ente patrocinatore del Premio. Il tema scelto per la quarta edizione del Premio è «Il paradigma 5.0 e il ruolo strategico dell’Ingegneria». Il paradigma 5.0 dello sviluppo economico, alla base del rapporto della Commissione Europea «Industry 5.0 – Towards a sustain-able, humancentric and resilient European industry», si fonda sulla consapevolezza ormai generalmente acquisita che un approccio orientato esclusivamente al profitto non è più sostenibile. Le vincitrici del premio sono state selezionate tra le circa 200 candidate, laureate italiane in ingegneria (sia laurea triennale che magistrale) o neo dottoresse di ricerca. A tutte loro è stato richiesto di illustrare in quale modo il loro lavoro di tesi si inserisce nel contesto generale del nuovo paradigma 5.0, evidenziando in particolare le correlazioni tra la ricerca di tesi svolta e una, o più, dei tre concetti sopra esposti.