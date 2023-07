Colpisce un palo della luce e sbanda, un’altra auto gli piomba addosso: un ferito in ospedale

Incidente stradale, questa mattina, intorno alle ore 7, in via Montemarcone di Atessa, all’altezza di una ditta di pompe funebri. Due veicoli coinvolti: una Fiat Panda di colore nero, condotta da un uomo del 1955 di Bomba, che è stato trasportato al Pronto soccorso di Lanciano con ambulanza per accertamenti; e una Ford Focus di colore grigio di proprietà e condotta da un uomo nato a Napoli del 1977, residente ad Atessa, rimasto illeso.

Sul posto il Radiomobile della compagnia di Atessa, al comando del capitano Federico Ciancio. I militari hanno effettuato i rilievi foto-planimetrici, coadiuvati da una pattuglia della Polizia Locale di Atessa dalle ore ore 8 per garantire la viabilità.

La dinamica è stata ricostruita in questo modo: il conducente della Fiat Panda, proveniente da Capragrassa in direzione Saletti di Atessa, percorrendo la via Montemarcone, all’altezza della Farmacia Comunale perdeva il controllo dell’auto, urtava il palo della luce e si girava di 90 gradi occupando la sua corsia di marcia, contemporaneamente giungeva la Ford Focus che percorreva la medesima via Montemarcone nella stessa direzione, non riuscendo ad evitare quest’ultima la urtava frontalmente, sulla parte laterale destra, le due autovetture collidevano a centro carreggiata. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti agli esami tossicologici, così come previsto.